Bereitet war zwar schon einiges vor Ort, die Stadtvertretung hat den Bebauungsplan „Einkaufsmarkt an der Schwartower Straße“ jetzt jedoch aufgehoben. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Einkaufen in der Elbestadt Politik stoppt mögliche Rewe-Ansiedlung in Boizenburg Von Sascha Nitsche | 30.08.2022, 12:26 Uhr

In die vielen Gerüchte rund um einen neuen Rewe in Boizenburg kommt jetzt etwas mehr Klarheit. Die Stadtvertreter haben den Bebauungsplan „Einkaufsmarkt an der Schwartower Straße“ aufgehoben.