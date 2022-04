Elbgarten Boizenburg FOTO: Tilo Röpcke Osterfeuer auf dem Elbberg Kennenlernen im neuen Wohngebiet Von Tilo Röpcke | 17.04.2022, 13:50 Uhr

Ende dieses Jahres werden die Bauherren am Boizenburger „Elbgarten“ vermutlich ihre Häuser bezogen haben. Am Ostersonnabend konnten sie sich nun in gemütlicher Runde kennenlernen.