Nicht erst seit dem 1. Mai ein eingespieltes Team: Sara Puchert und Nora Prötzig (links). Letztere möchte sich als ausgebildete Ideen- und Innovationsmanagerin vorwiegend der Kinder- und Jugendarbeit widmen. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Kinoclub Boizenburg Nora Prötzig tritt zum 1. Mai ihr Amt als Projektmanagerin an Von Tilo Röpcke | 30.04.2023, 17:02 Uhr

Nun ist wieder so weit: Der Frühling hat bereits begonnen und so langsam erwacht das Leben auf dem Boizenburger Kulturschiff „Minna“. Mit Nora Prötzig konnte der Kinoclub erstmalig in seiner Geschichte eine Personalstelle ganz offiziell besetzen. Damit möchte sich der eingetragene Verein nicht nur breiter aufstellen, sondern seine Angebote auch ganzjährig verstetigen.