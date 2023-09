Mit Tag der offenen Tür Das neue Feuerwehrgerätehaus in Gresse wird offiziell in Betrieb genommen Von Tilo Röpcke | 15.09.2023, 13:07 Uhr Gresses Bürgermeister Sigurd Prill (rechts) freut sich gemeinsam mit seinem Wehrführer Bernd Schröder nicht nur über die endgültige Fertigstellung ihrer Feuerwehrgerätehauses, sondern ganz besonders auf die Einweihung am 29. September mit einem Tag der offenen Tür nur einen Tag später. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Lange mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Gresse auf diesen Tag warten. Doch am 30. September soll es dann endlich so weit sein. Dann wollen die Brandschützer mit ihren geladenen Ehrengästen ihr neues Schmuckstück in Betrieb nehmen.