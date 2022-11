Nach zwei Jahren Arbeit präsentiert Rainer Höll sein Boizeburg-Buch im Kino. Foto: Anke Dankers up-down up-down Boizenburg zwischen Vergangenheit und Zukunft Neues Boizenburg-Buch soll Schullektüre werden Von Anke Dankers | 10.11.2022, 12:51 Uhr

Zwei Jahre lang hat Rainer Höll an seinem Buch über Boizenburg gearbeitet. Nun stellte der Verleger sein Werk im Kino vor und sagt, es sei „ein Buch, was es in dieser Form bisher nicht gab“.