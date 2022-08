Ulrich Dronia aus Gothmann, der Betreiber des neuen „Elbeclubs“, hat viele Ideen und Visionen, wie er die Kunst und Kultur der Elbestadt bereichern will. FOTO: Tilo Röpcke up-down up-down Ulrich Dronia setzt Geschichte fort Der „Elbeclub“ ist zurück in Boizenburg Von Tilo Röpcke | 13.08.2022, 10:00 Uhr

Der Name „Elbeclub“ ist in Boizenburg kein Unbekannter. Nun hat in der Elbestadt eine neue Event- und Mietlocation eröffnet, die diesen geschichtsträchtigen Namen fortführt.