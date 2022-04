Wehrführer Frank Ahrens, die Chefin vom Dorfclub Nicole Eggers und Bürgermeister Frank Ahlers (v.l.) freuten sich über viele Gäste beim Osterfeuer. FOTO: Ronald Schuldt Tradition im Frühling Neu Gülze eröffnet mit Osterfeuer diesjährige Veranstaltungssaison Von Dietmar Kreiß | 15.04.2022, 12:39 Uhr

Nach zweijähriger Corona-Zwangspause trafen sich Jung und Alt gutgelaunt in geselliger Runde am Dorfgemeinschaftshaus. Die nächsten Veranstaltungshöhepunkte in der Gemeinde stehen bereits fest.