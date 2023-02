Nach ereignisreichem Jahr 2022 und bestandenem Lehrgang befördert wurden Dirk Müller (2.v.l.), Dustin Porath, Lena Bechump, Christian Reinicke und Justin Pfohl. Gemeindewehrführer Ronny Kubat (links) und der stellvertretende Bürgermeister Holger Porath (rechts) gratulieren. Foto: Kristoph-Felix Piepke up-down up-down 38 Einsätze im Jahr 2022 Rekordjahr für Feuerwehr in Besitz: Dieser Einsatz blieb in Erinnerung Von Sascha Nitsche | 28.02.2023, 16:03 Uhr

Fast zu doppelt so vielen Einsätzen wie sonst wurden die Kameraden der Gemeindefeuerwehr 2022 gerufen. Einer war für sie besonders. Und eine Besonderheit steht auch in diesem Jahr an: Die Kinderfeuerwehr geht an den Start.