Die schwungvollen Darbietungen der Kindertanzgruppe des Freizeithauses Luna sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Altstadt- und Schützenfestes in Boizenburg. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Mit Bildergalerie Matten Steinfatt aus Schwartow ist Boizenburgs neuer Schützenkönig Von Tilo Röpcke | 09.07.2023, 16:09 Uhr

Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen sind beste Voraussetzungen für ein gelungenes und gut besuchtes Altstadt- und Schützenfest in Boizenburg. In diesem Jahr war zudem eine Delegation aus der polnischen Partnerstadt Czersk zu Gast an der Elbe.