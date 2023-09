16. Bio-Landpartie Luisenhof in Wiebendorf öffnete seine Pforten Von Tilo Röpcke | 24.09.2023, 10:07 Uhr Anna Voß baute ihren großen Pavillon auf dem weitläufigen Marktplatz erstmalig im Rahmen der Bio-Landpartie auf. Sie freute sich über viele anregende Gespräche und interessierte Kunden für ihre Baumperlen und selbst gestalteten Grußkarten. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Vor zwei Jahren war der Luisenhof in Wiebendorf auserkoren, die seinerzeit 14. Bio-Landpartie in Mecklenburg-Vorpommern zu eröffnen. Am vergangenen Wochenende konnte der von Demeter und Bioland zertifizierte Betrieb erneut Gäste auf seinem Hof begrüßen.