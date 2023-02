Ohne Sandsäcke geht auch beim nächsten Hochwasser wenig, der Landkreis LUP hat sich mit seinem neuem Hochwasserplan darauf vorbereitet. Foto: dpa up-down up-down Hochwasserplan Landkreis LUP ist bereit für das nächste Hochwasser an der Elbe Von Mayk Pohle | 17.02.2023, 14:12 Uhr

Im Frühsommer wird es zehn Jahre her sein, dass es an der Elbe das letzte große Hochwasser gab. Der Landkreis will dennoch darauf vorbereitet sein, und hat seinen Abwehrplan komplett erneuert.