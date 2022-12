Christopher Bossow, Geschäftsführer der KMG Klinik Boizenburg, hat eine Geldspende in Höhe von 500 Euro an den Geschäftsführer der Elbeküchen, Marko Schultz, übergeben. Foto: Meier/KMG up-down up-down Hilfe in der Weihnachtszeit Boizenburger Klinik spendet für die Tafel Von Sascha Nitsche | 20.12.2022, 11:07 Uhr

Erst am Wochenende wurde zu Spenden für die Tafel in Boizenburg aufgerufen. An der Ausgabestelle der Schweriner Tafel in der Elbestadt soll nämlich am 23. Dezember eine Weihnachtsfeier für die Bedürftigen stattfinden. Jetzt haben sich schon Unterstützer gefunden.