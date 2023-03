Hier hängt das Insektenhotel richtig. An diesem Apfelbaumast soll es für Artenvielfalt und viele Bienen sorgen. So denken es sich die Vorschulkinder der Kita „Teldauer Spatzen“. Sie besuchten Heinz Thümmrich in seiner Bioobstbüdnerei.

Foto: Sascha Nitsche