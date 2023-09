Neben ihrem Spielzeug haben die Mädchen und Jungen der AWO Kita „Kinderland“ in Boizenburg nun noch etwas anderes, um das sie sich liebevoll kümmern können: einen Baum. Nach der katholischen Kita „Heilig Kreuz“ hat jetzt nämlich auch die Einrichtung in der Fritz-Reuter-Straße eine Gießpatenschaft übernommen.

Und das sehr zur Freude der Schirmherrin Heidrun Dräger, die Bürgervorsteherin der Stadt ist, der Klimawerkstatt und von Platz-B. Die Gießpatenschaften sind nämlich in diesem Jahr ins Leben gerufen worden, damit die Wasserversorgung der mehr als 6000 städtischen Bäume selbst in Hitzezeiten gewährleistet ist. „Aufgrund der länger andauernden Hitze- und Trockenphasen nehmen auch die Aufgaben unseres Bauhofes entsprechend zu. Dieser kann trotz des hohen Einsatzes an Personal die Stadtbäume nicht ständig überall in gleichem Umfang wässern“, erklärt Julia Gerdsen, Klimaanpassungskoordinatorin der Stadt Boizenburg, näher.

Der Baum wurde gleich gegossen

Das Gewächs der Kita „Kinderland“ befindet sich dabei direkt auf dem eigenen Gelände und wurde gleich nach Erhalt von acht Mädchen und Jungen mit den von den Versorgungsbetrieben Elbe gesponserten Gießkannen gewässert. „Die Kinder waren wieder super vorbereitet und ganz aufgeregt“, freut sich Heidrun Dräger. Als Anerkennung für die Patenschaft gab es außer den Gießkannen noch eine Urkunde sowie eine Plakette zur Markierung des Patenschaftsbaumes, welche natürlich sofort angebracht wurde.

Julia Gerdsen ruft die Bürger derweil weiter dazu auf, dem aktuellen Beispiel der AWO Kita zu folgen und eine Gießpatenschaft einzugehen. Ziel ist der Erhalt der wertvollen städtischen Bäume, die eine entscheidende Bedeutung für das Stadtklima und einen angenehmen Aufenthalt in Boizenburg haben. Eine Gießpatenschaft kann jede und jeder übernehmen. Egal ob Einzelperson, Gruppen, Schulen, Kitas oder Firmen. Alle, die mitmachen und die wertvollen Stadtbäume erhalten möchten, an die das Klimabüro unter der Rufnummer 038847 62639 oder der E-Mail Julia.Gerdsen@boizenburg.de wenden.