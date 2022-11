Annähernd einhundert Teilnehmer zählte der Lichter- und Laternenumzug durch die Elbestadt. Organisiert wurde der gemeinsame Abend durch die Katholische Kirchengemeinde und ihrer Diakonin Silke Jung. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Lichter- und Laternenumzüge Kirchengemeinden gedenken des Heiligen Martin und | 13.11.2022, 13:46 Uhr Von Mayk Pohle Tilo Röpcke | 13.11.2022, 13:46 Uhr

Am 11. November eines jeden Jahres wird ganz traditionell an den Heiligen Martin von Tours erinnert. Die größten Laternenumzüge fanden am vergangenen Freitag in Boizenburg und Hagenow statt.