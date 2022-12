Die Schüler der Ludwig-Reinhard-Grundschule und die Kirche in Zahrensdorf passen gut zusammen. Für die Viertklässler ist das Gotteshaus auf jeden Fall ein außerschulischer Lernort mit Mehrwert. Das wurde am 1. Dezember in der Schule noch einmal unterstrichen.

Foto: Sascha Nitsche