Noch gut einen Monat dauert es, dann ist die Geschichte vom ersten Boizenburger Späti zu Ende geschrieben. Das teilen die Betreiber vom „Kiosk Heimathafen“, Erik-Ragnar Schünemann und Dimitrij Schubin, über die sozialen Medien mit. „Aus vielerlei Gründen ist es für uns nicht mehr möglich, den Kiosk zu betreiben“, heißt es hier.

Zum 1. April 2022 ging der Kiosk dabei an den Start. Die zwei Freunde wollten sich damit einen Traum verwirklichen, wie sie damals verrieten. Und sie hatten sich zuvor auch Gedanken gemacht, ob es Bedarf an dem Angebot eines Spätis, also einem Kiosk, der lange offen hat, gibt. Die Antwort lautete: Ja. Und sie wurde auch vonseiten der Stadt begrüßt, deren Verantwortliche sich über die Initiative im und für den Heimathafen freuten.

Betreiber vom Späti in Boizenburg: „Viel wurde versprochen, wenig gehalten“

Nun sind die Tage vom Kiosk Heimathafen jedoch gezählt, obschon es noch wenige Monate vorher offenbar besser aussah. „Alles läuft, wie es sein soll, und jetzt wollen wir die Saison richtig starten“, verkündeten die Heimathafen-Chefs ebenfalls in Social Media im Mai. Jetzt konstatieren sie allerdings: „Es ist doch einfach etwas anderes, wenn man nicht selbst im eigenen Laden steht. Vieles wurde uns im Vorfeld versprochen und wenig gehalten.“