Unter dem Motto „Straßenkunst – da, wo die Busse fahren“ besprühten diese Jugendlichen die Bushaltestelle im Boizenburger Ortsteil Vier. FOTO: Tilo Röpcke up-down up-down Street-Art-Workshop in Boizenburg Junge Künstler sorgen mit Graffiti für bunte Bushaltestellen Von Tilo Röpcke | 24.07.2022, 10:21 Uhr

Auch am zweiten Street-Art-Workshop in Boizenburg nahmen mehrere Jugendliche teil und stellten ihre Kreativität unter Beweis. Eine Bushaltestellen verwandelten sie in einen Monsterwald.