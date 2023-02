Die Polizei in Boizenburg fasste Kupferdiebe. Symbolfoto: K. Schmitt/Imago/Archiv up-down up-down Boizenburg Polizei fasst Jugendliche nach Diebstahl von Kupferkabel Von Anni Hintz | 28.02.2023, 07:18 Uhr

Am Samstagabend konnte die Polizei in Boizenburg zwei 14-jährige Kupferdiebe stellen. Mit einem weiteren Jugendlichen hatten diese eine Kabelrolle vom Dachgeschoss eines leerstehenden Hauses am Markt entwendet.