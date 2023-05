Das Stadtradeln in Boizenburg kann beginnen. Rico Reichelt als Bürgermeister freut sich schon auf die Aktion. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down CO2 Sparen Boizenburg radelt wieder für ein gutes Klima Von Sascha Nitsche | 04.05.2023, 11:15 Uhr

Die Stadt beteiligt sich erneut an der bundesweiten Stadtradeln-Kampagne und lädt alle Bürger ein, in 21 Tagen so viel wie möglich mit dem Fahrrad zu machen. Dabei wirft die Aktion schon Schatten für weitere Maßnehmen.