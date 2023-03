Der Frauentag kann kommen. Boizenburgs Gleichstellungsbeauftragte Beate Benz (r.) und die Boizenburger Autorin Anke Dankers freuen sich darauf, diesen besonderen Tag mit einer Lesung am 10. März im Kino würdigen zu können. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Frauentag in Boizenburg Beate Benz ist wieder etwas eingefallen Von Sascha Nitsche | 02.03.2023, 12:50 Uhr

Der Frauentag am 8. März ist auch in Boizenburg ein gesetzlicher Feiertag. In der Stadt an der Elbe wird dieser allerdings noch verlängert. So werden die Frauen auch am 10. März bei einer Lesung von Anke Dankers im Kino noch einmal gehörig gewürdigt.