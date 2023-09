Boizenburg In der Stadt brannte ein Altkleidercontainer Von Haley Hintz | 05.09.2023, 06:46 Uhr 18.11.2022, Düsseldorf, Polizeieinsatz Schriftzug Polizei in Nahaufnahme NRW Deutschland *** 18 11 2022, Düsseldorf, pol Symbolfoto: Imago/Maximilian Koch/Archiv up-down up-down

In der Nacht zu Sonntag brannte in Boizenburg ein Altkleidercontainer in der Fritz-Reuter-Straße.