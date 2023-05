Eine Woche nach Pfingsten kann auf dem Holzfestplatz in Greven wieder das Tanzbein geschwungen werden. Archivfoto: Tilo Röpcke up-down up-down Tradition seit 1911 Das Holzfest steht in Greven vor der Tür und macht Lust auf mehr Von Sascha Nitsche | 27.05.2023, 10:59 Uhr

In der Gemeinde an der B 195 machen sich die Mitglieder des Vereins „Einigkeit für Greven und Umgegend“ wieder daran, ein paar tolle Tage für die Menschen in der Region zu bieten. Das Holzfest nach Pfingsten ist dabei nur der Anfang.