Antje Lohel kümmert sich in ihrem Geschäft Boizenburg eigentlich darum, dass Menschen wieder besser hören. Jetzt hält die Hörgeräteakustikerin allerdings auch etwas abseits ihres Berufes für Vereine bereit. Foto: Lohel Hörgeräte Gutes für Vereine Boizenburger Hörakustikerin will Fußballteam einen Trikotsatz spenden Von Sascha Nitsche | 02.05.2023, 13:36 Uhr

Grundsätzlich kümmert sich Antje Lohel in ihrem Geschäft in Boizenburg seit letztem Sommer darum, dass Menschen wieder besser hören. Sie will aber auch abseits ihres Berufes etwas Gutes tun.