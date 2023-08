Hafensommer 2023 Kostenfreies Konzert in Boizenburg begeistert mit Blues, Reggae und Afrobeat Von Tilo Röpcke | 20.08.2023, 16:10 Uhr Der Singer-Songwriter „Schilfman“ wuchs in Nordwestmecklenburg auf, nun gab er ein Konzert beim Hafensommer 2023 in Boizenburg. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Dutzende Besucher kamen zum Auftritt des Singer-Songwriters „Schilfman“ und DJ Chris Cutwell am Weidenschneck in Boizenburg. Nächste Woche steht das letzte Konzert des Hafensommers 2023 an.