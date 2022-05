Durchalten ist beim Ausdauerlauf die Devise. Er ist beim Sportfest der Grundschule „An den Eichen“ in Boizenburg eine von vier Disziplinen. FOTO: Sascha Nitsche Grundschule in Boizenburg Nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder ein Sportfest Von Sascha Nitsche | 23.05.2022, 12:42 Uhr

An der Grundschule „An den Eichen“ war am Montag Schwitzen angesagt: Die Schüler konnten beim Ausdauerlauf, Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf zeigen, was sie können.