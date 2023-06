Auch Boizenburgs Bürgermeister Rico Reichelt (rechts) wollte sich die mittlerweile vierte Auflage des Wikingerschach-Turniers mit Blick auf das Wahrzeichen seiner Stadt nicht entgehen lassen. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Boizenburg/Elbe Großer Zuspruch bei der 4. Auflage des Wikingerschach-Turniers am Weidenschneck Von Tilo Röpcke | 18.06.2023, 16:54 Uhr

Minna-Chefin Sara Puchert freute sich am vergangenen Sonntagnachmittag über eine rege Teilnahme beim schon traditionellen Wikingerschach-Turnier ihrer Stadt. So wie im vergangenen Jahr auch, gelang es den Organisatoren erneut, 16 Teams an den Start zu holen. Zudem zeigten sich die Wetterbedingungen wieder von ihrer besten Seite.