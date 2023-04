Mitten auf dem Gelände der Boizenburger Feuerwache „Adolf Hansen“ loderte am vergangenen Sonnabend das große Osterfeuer, während sich die hunderten Besucher der anregenden Gespräche und kulinarischen Versorgung erfreuen. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Freiwillige Feuerwehr als guter Gastgeber Großer Andrang beim Osterfeuer in Boizenburg Von Tilo Röpcke | 08.04.2023, 21:22 Uhr

Nach dem Jahr 2019 konnten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Boizenburg schon zum zweiten Mal auf ihr Gelände an der Feuerwache „Adolf Hansen“ einladen. Hunderte Besucher erfreuten sich an der gewohnt guten kulinarischen Versorgung.