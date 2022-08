Diese vier Frauen aus Sternsruh bei Granzin kümmern sich schon seit Wochen nicht nur um die Krone für das Kreiserntefest. So wie die Krone im Hintergrund könnte das Schmuckstück dann aussehen. Foto: Mayk Pohle up-down up-down Kreiserntefest in Greven An der Erntekrone für das Kreisfest wird schon seit Wochen gearbeitet Von Mayk Pohle | 30.08.2022, 18:18 Uhr

Kaum beginnt der September, da starten schon die ersten Erntefeste in den Gemeinden. Absoluter Höhepunkt für die ganze Region wird aber das Kreiserntefest werden. Das findet am 24. Sepetmber in Greven statt.