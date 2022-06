Und los geht es. Auf die Teilnehmer der Grenzradtour von Boizenburg nach Wismar warten viele Geschichten und Erfahrungen in Sachen innerdeutsche Grenze. FOTO: Sascha Nitsche Aufarbeitung der SED-Diktatur Grenzradtour startet in Boizenburg und führt bis nach Wismar Von Sascha Nitsche | 21.06.2022, 15:35 Uhr

Mit einer Radtour erinnern die Landesbeauftragten für MV an die Aufarbeitung der SED-Diktatur, die Landeszentrale für politische Bildung MV und der Verein Politische Memoriale an die Einführung verschärfter Sicherungsmaßnahmen an der innerdeutschen Grenze vor 70 Jahren.