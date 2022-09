Das Vorbereitungsteam des Erntefestes in Granzin und Sternsruh freut sich schon auf die Gäste am Sonnabend. Foto: Simone Wohlgemuth up-down up-down Kreiserntefest in Greven Granzin wird Treffpunkt für Hunderte Menschen aus dem Kreis Von Mayk Pohle | 21.09.2022, 10:59 Uhr

Der Holzfestplatz an der B195 in Greven ist das Ziel des großen Umzuges zum Kreiserntefest am Sonnabend. Doch begonnen wird das große Fest im kleinen Dorf Granzin.