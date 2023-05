Boizenburgs Museumsleiterin Inga Ragnit (rechts) erläutert den Neuntklässlern an einem Modell die Lage des ehemaligen Außenlagers des KZ Neuengamme. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Regionale Schule „Rudolf Tarnow“ Boizenburg Der etwas andere Geschichtsunterricht im ehemaligen KZ-Außenlager Von Tilo Röpcke | 27.05.2023, 11:04 Uhr

An der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg hat es sich schon zu einer Tradition entwickelt, die Neuntklässler zu einem Projekttag in das ehemaligen KZ-Außenlager im Stadtteil Vier einzuladen. Inga Ragnit und ihr Ehemann Karl Kröhnke konnten sie anhand anschaulicher Materialien für das schwärzeste Kapitel Deutschlands Geschichte sensibilisieren.