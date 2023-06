60 Jahre Turn- und Sportgemeinschaft Brahlstorf galt es am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Dorffestes zu feiern. Dabei standen, wie sollte es auch anders sein, vor allem die Jüngsten, also der potenzielle Nachwuchs der Vereines im Mittelpunkt des Geschehens. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down 60 Jahre Turn- und Sportgemeinschaft Ganz Brahlstorf feiert seinen Sportverein Von Tilo Röpcke | 04.06.2023, 10:08 Uhr

Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Das Jahr der Gründung der Turn- und Sportgemeinschaft in Brahlstorf jährt sich in diesem Jahr schon zum 60. Mal. Der Vorstand stellte aus diesem Grund ein zweitägiges Dorffest auf die Beine, das am vergangenen Wochenende hunderte Gäste in seinen Bann zog.