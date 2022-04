Puppentheater Calimero FOTO: Calimero Im Indianerzelt ab 28. April Figurentheater Calimero zeigt „Yakari“ in Boizenburg Von Frank Liebetanz | 13.04.2022, 10:39 Uhr

Vom 28. April an zeigt das Figurentheater Calimero das Stück „Yakari“ in einem Indianerzelt auf der Ziegenwiese in Boizenburg.