Mehrere Feuerwehren aus dem Amt Boizenburg-Land wurden zu dem Brand nach Bickhusen gerufen. Die meisten konnten den Einsatz aber bereits auf der Anfahrt wieder abbrechen. FOTO: Feuerwehr Nostorf Feuer auf dem Deich Feuerwehr Nostorf löscht Flächenbrand in Bickhusen Von Theresa Franz | 03.07.2022, 16:16 Uhr

In Bickhusen in Richtung Nostorf brannte am Sonnabend eine rund 300 Quadratmeter große Fläche auf dem Deich.