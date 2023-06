Der Reit- und Voltigier-Verein Boizetal begeisterte beim Kinderfest auf dem Gelände der Boizenburger Feuerwache „Adolf Hansen“. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Mit Bildergalerie Ein unvergesslicher Tag für die Kinder in Boizenburg und Gresse Von Tilo Röpcke | 04.06.2023, 08:08 Uhr

In der gesamten Region wurden am vergangenen Wochenende Kinderfeste gefeiert. Auch in Boizenburg und Gresse standen die Kleinsten der Stadt oder Gemeinde im Mittelpunkt des Geschehens. Zudem zeigte sich auch das Wetter von seiner besten Seite, so dass von den Veranstaltern hunderte gut gelaunte Gäste gezählt werden konnten.