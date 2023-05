Ein Jugendlicher in Boizenburg widersetzte sich der Polizei und versuchte, die Dienstwaffe zu greifen. Symbolfoto: Marius Bulling/Imago/Archiv up-down up-down Boizenburg 16-Jähriger stößt Polizist zu Boden und greift nach der Dienstwaffe Von Haley Hintz | 23.05.2023, 07:04 Uhr

Am Montag wurde die Polizei zu zwei jugendlichen Ladendieben in einen Supermarkt in der Boizenburger Bahnhofsstraße gerufen. Die Diebe griffen die Beamten an.