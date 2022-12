Für die Dreharbeiten wird die Weihnachtsbeleuchtung möglicherweise kurz abgestellt. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Altstadt und Marktplatz Dreharbeiten für den Film „Der Geist von Boizenburg“ Von Silke Roß | 05.12.2022, 16:01 Uhr

Am 7. Dezember finden in den Abendstunden Dreharbeiten in der Innenstadt statt. Dadurch kommt es möglicherweise zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.