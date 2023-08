Einschulung in Boizenburg Die Grundschule „An den Eichen“ begrüßt ihre ABC-Schützen Von Tilo Röpcke | 26.08.2023, 16:52 Uhr Auch das hat an der Grundschule „An den Eichen“ Tradition: Die Viertklässler begrüßen die neuen ABC-Schützen mit einem kleinen Programm. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down

Lange haben die 55 Mädchen und Jungen auf diesen besonderen Tag gewartet. Am vergangenen Sonnabend war es dann endlich soweit: Im Beisein ihrer Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde wurden sie feierlich eingeschult. An der zweiten Boizenburger Grundschule findet die Aufnahme der Schulanfänger erst am Ende einer Kennenlernwoche statt.