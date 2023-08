Motiv ist schön, Musik ist super. Der Hafensommer Boizenburg 2023 kann und soll wieder ein Hit werden. Archivfoto: Tilo Röpcke up-down up-down Musik, umsont und draußen Der Hafensommer in Boizenburg stand vor seinem Start vor einem Problem Von Sascha Nitsche | 01.08.2023, 17:19 Uhr

Der Weidenschneck in Boizenburg kommt aktuell irgendwie nur noch halb so schön daher. Was hat der Hafensommer 2023 damit zu tun?