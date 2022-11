Der „Baum der Wünsche“ steht wieder in Boizenburg und Jörn Riemel, Andreas Skuthan und Rico Reichelt (v.l.) freuen sich darüber. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Kindern Freude bereiten Der „Baum der Wünsche“ soll in Boizenburg wieder für Freude sorgen Von Sascha Nitsche | 24.11.2022, 13:19 Uhr

Seit dem Jahr 2011 fährt der DRK-Kreisverband Ludwigslust gemeinsam mit dem Markant-Markt schon die Aktion in der Elbestadt. Eines wird dabei schon von Beginn an gezeigt: Helfen kann so einfach sein.