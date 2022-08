„Pelle“, alias Jörn Grospitz, Jugendpflegerin Elke Rudolph und Alexander Schenk, Kulturbeauftragter der Stadt Boizenburg, (von links) freuen sich gemeinsam schon auf das „Ska im Park-Festival“ am 2. und 3. September. FOTO: Tilo Röpcke up-down up-down Musikfestival in Boizenburg Das „Ska im Park“-Festival ist wieder zurück Von Tilo Röpcke | 20.08.2022, 09:58 Uhr

Am ersten September-Wochenende wird es wieder musikalisch vielfältig in der Elbestadt. Dann soll am Skate-Park Fairhafen das zweitägige Musikfestival „Ska im Park“ starten.