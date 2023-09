Die Strohfiguren stehen und die Wegweiser zum Festplatz sind montiert. Bahlen freut sich auf sein Erntefest. Gleich an drei Tagen, vom 8. bis 10. September, soll das für viel Stimmung bei den Bahlenern und ihren Gästen sorgen. Selbstverständlich ist es derweil nicht, dass die Veranstaltung auf die Beine gestellt wurde.

Geld von der Stadt ist wichtig

„Die Stadt Boizenburg hat mit einer Zuwendung das Erntefest unterstützt“, sagt Ilona Träger. Sie ist vom Dorfclub Bahlen, der stark in die Organisation des Festes eingespannt ist, und wird bezüglich dieser Unterstützung noch etwas ausführlicher: „Ohne die Förderung hätten wir das Fest nicht durchführen können, da wir es aufgrund eines fehlenden Veranstaltungsraumes nur in einem größeren Zelt durchführen können.“ In der Vergangenheit wurde das Zelt immer von einem Verleiher gesponsert, dafür übernahm dieser die komplette Gastronomie während der Veranstaltung. Doch die Zeiten sind andere geworden. „Leider musste der Verleiher seine Selbständigkeit aufgeben und wir müssen das Zelt ausleihen und die Kosten tragen.“

Und da man mit einer guten Dorfgemeinschaft, die es Bahlen gibt, noch nichts bezahlen kann, sind nun alle Mitglieder des Dorfclubs sehr froh über das Geld von der Stadt Boizenburg, deren Ortsteil Bahlen ist. Es ist dabei das erste Erntefest seit dem Jahr 2019, erinnert sich Ilona Träger noch, bevor sie auf den Ablaufplan der drei tollen Tage verweist:

Freitag, 8. September: 19 Uhr Festzelt schmücken am Sportplatz mit Groß und Klein

Festzelt schmücken am Sportplatz mit Groß und Klein Samstag, 9. September: 14 Uhr Festumzug, 15 Uhr Einzug der Erntekrone, Eröffnung und anschließende Kaffeetafel im Festzelt, mit Hüfburgen und Kinderschminken auf dem Festgelände, 16 Uhr Bertis Zumba-Kids aus Boizenburg, 21 Uhr Tanz für alle Generationen mit DJ

„Der Festumzug geht durch Bahlen über Boizenburg/Bahnhof und Bahlendorf zurück zum Festzelt am Sportplatz“, halten die Organisatoren noch eine Information bereit, die Fahrzeugführer interessieren könnte. Der Umzug findet nämlich auch auf der B 195 statt und sorgt für eine gewisse Zeit hier für Einschränkungen im Straßenverkehr.

