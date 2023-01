Der Schriftzug von Danish Crown wird zukünftig nicht mehr am Standort in Boizenburg prangen. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Schlachtbetrieb in Boizenburg Danish Crown schließt – Bürgermeister setzt sich für Mitarbeiter ein Von Sascha Nitsche | 19.01.2023, 19:31 Uhr | Update vor 1 Std.

Danish Crown reagiert auf rückläufige Schlachtzahlen und will den Standort in Boizenburg aufgeben. Was wird nun aus den etwa 200 Beschäftigten? Sowohl die Firma selbst als auch Bürgermeister Rico Reichelt zeigen Perspektiven auf.