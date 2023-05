Mit „Classic meets Pop“ lud der Musik-Kreis aus Hohnstorf bereits zum fünften Mal in die Aula der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg ein. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Musik-Kreis Hohnstorf „Classic meets Pop“ begeistert in Boizenburg Von Tilo Röpcke | 15.05.2023, 09:32 Uhr

Bereits einen Tag vor ihrem Auftritt in der Aula der Regionalen Schule „Rudolf Tarnow“ in Boizenburg mussten die Musiker für alle kräftezehrend selbst Hand anlegen. Gemeinsam mit ihrem künstlerischen Leiter Manfred Schulz aus Hohnstorf verwandelten sie die Pausenhalle in einen kleinen Konzertsaal. Doch der große Aufwand zahlte sich am Ende des Tages für alle Beteiligten aus.