Was tun gegen die Brombeere und für die Wildbiene? Diese Frage stellt sich die SG Motor Boizenburg stellvertretend durch Vereins-Vorsitzenden Christopher Härke (r.) derzeit. Bei der Klärung soll kompetente Beratung helfen. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down Naturräume in der Stadt Die SG Motor Boizenburg steckt zwischen Brombeerfrust und Bienenlust Von Sascha Nitsche | 02.06.2023, 11:15 Uhr

Der Sportverein hat einen Hang auf an seiner Sportstätte mit Fußballplatz am Grünen Weg in Boizenburg. Hier gedeiht die Brombeere hervorragend. Sie „frisst“ dabei allerdings auch einige Fußbälle im Jahr. Bei Gedankenspielen, dies zukünftig zu verhindern, sind die Verantwortlichen nun auf eine richtige Oase gestoßen.