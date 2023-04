Brand in Lackierhalle in Boizenburg Symbolfoto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down 450.000 Euro Schaden Brand in einer Lackierhalle in Boizenburg Von Eike Moldenhauer | 18.04.2023, 05:38 Uhr

Ein Brand in einer Lackierkabine an Boizenburger Hafenplatz hat am Montagabend zu erheblichem Sachschaden geführt. Ein 36-jähriger Mitarbeiter der Firma wurde dabei leicht verletzt.