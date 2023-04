Juniorchef Hendrik Tetzlaff ist vor rund einem Jahr in die elterliche Firma Matebo eingestiegen. Foto: Silke Roß up-down up-down Bonbonhersteller Matebo in Greven erweitert Angebot: Wie Familie Tetzlaff Süßes mit Herzhaftem vereint Von Silke Roß | 17.04.2023, 13:29 Uhr | Update vor 1 Std.

Seit mehr als 20 Jahren produziert die Firma Matebo in Valluhn und Greven Süßigkeiten aller Art. Nun hat Familie Tetzlaff ihr Angebot an der Holzkiste in Greven ausgebaut. Was Kunden erwartet.