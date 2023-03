Diakonin Silke Jung begrüßt in den Räumlichkeiten des Zahrensdorfer Pfarrhauses die Teilnehmer des ökumenischen Gottesdienstes anlässlich des Weltgebetstages der Frauen. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Gottesdienst im Pfarrhaus Zahrensdorf Boizenburgs Kirchengemeinden feiern den Weltgebetstag Von Tilo Röpcke | 05.03.2023, 13:53 Uhr

Eigentlich wurde der Weltgebetstag der Frauen am Freitag begangen. Diakonin Silke Jung feierte ihn aber erst am Sonntag. Neben landestypischen Speisen kamen die Teilnehmer in den Genuss einer Bilderpräsentation aus Taiwan.