Deutsche Chorjugend Der SingBus hält erstmalig in Boizenburg Von Sascha Nitsche | 23.10.2023, 16:37 Uhr Ein Takt und los geht das gemeinsame Singen. Der SingBus der Deutschen Chorjugend machte in Boizenburg Halt. Foto: Sascha Nitsche up-down up-down

In der Corona-Pandemie ins Leben gerufen, kam der „Chor“ jetzt auch einmal zu den Kindern an die Elbe. In ganz MV hat es das noch nicht so oft gegeben.